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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

Ефимова стала первой на этапе Серии чемпионов в Будапеште на 100 м брассом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россиянка Юлия Ефимова стала первой на дистанции 100 метров брассом на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ефимова в финальном заплыве показала время 1 минута 5,99 секунды. Второе место заняла американка Кэти Мейли (1.07,28), замкнула тройку лучших еще одна представительница США Молли Хэннис (1.07,66).

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