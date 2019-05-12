Ефимова стала первой на этапе Серии чемпионов в Будапеште на 100 м брассом
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россиянка Юлия Ефимова стала первой на дистанции 100 метров брассом на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Будапеште.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россиянка Юлия Ефимова стала первой на дистанции 100 метров брассом на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Будапеште.
Ефимова в финальном заплыве показала время 1 минута 5,99 секунды. Второе место заняла американка Кэти Мейли (1.07,28), замкнула тройку лучших еще одна представительница США Молли Хэннис (1.07,66).