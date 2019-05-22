Рута Мейлютите завершила карьеру в 22 года

«Хочу поблагодарить Руту за ее вклад в наш спорт. Ее достижения вдохновляли не только нас, но и всю страну. Ее победы показали, что даже в маленьком мире мы можем одержать великие победы, — сказал президент LPF Эмилис Вайткайтис. — Рута была, есть и всегда будет той, чье имя вписано золотыми буквами в историю литовского плавания. Каким бы ни было ее решение, мы должны принять и уважать его. Поэтому от имени всей федерации мы хотим пожелать ей удачи в любых ее новых начинаниях».