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22 мая, источник: Спорт РИА Новости

Рута Мейлютите завершила карьеру в 22 года

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2012 года литовская пловчиха Рута Мейлютите, нарушившая антидопинговые правила, приняла решение завершить карьеру в 22 года, сообщается на сайте Литовской федерации плавания (LPF).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее LPF сообщила, что Мейлютите может получить дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Литовка трижды за год не предоставила точную информацию о своем местонахождении в систему ADAMS.

«Хочу поблагодарить Руту за ее вклад в наш спорт. Ее достижения вдохновляли не только нас, но и всю страну. Ее победы показали, что даже в маленьком мире мы можем одержать великие победы, — сказал президент LPF Эмилис Вайткайтис. — Рута была, есть и всегда будет той, чье имя вписано золотыми буквами в историю литовского плавания. Каким бы ни было ее решение, мы должны принять и уважать его. Поэтому от имени всей федерации мы хотим пожелать ей удачи в любых ее новых начинаниях».

Помимо золота Олимпийских игр 2012 года, Мейлютите завоевала золото и два серебра на чемпионатах мира, дважды становилась чемпионкой Европы.

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