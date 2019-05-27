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27 мая, источник: ТАСС

Пловцы Попова и Клепиков дисквалифицированы на четыре года за допинг

ТАСС, 27 мая. Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Cрок дисквалификации 18-летней Поповой отсчитывается с 12 июля 2018 года, а 26-летнего Клепикова — с 3 декабря 2018 года.

Спортсмены признаны виновными в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

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