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28 мая, источник: ТАСС

Пловчиха Попова стала 30-й российской спортсменкой, отбывающей наказание за мельдоний

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская пловчиха Кристина Попова была дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдония. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 18-летняя Попова стала 30-й российской спортсменкой, наказанной за употребление мельдония.

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Источник: РИА "Новости"

«Попову дисквалифицировали на четыре года за употребление мельдония», — сказал собеседник ТАСС.

19 из 30 наказанных атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, шестеро являются пауэрлифтерами.

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Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

В марте 2016 года мельдоний был обнаружен в допинг-пробе российской теннисистки Марии Шараповой, которая призналась в употреблении этого препарата уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

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