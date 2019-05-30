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30 мая, источник: Спорт РИА Новости

Кирилл Абросимов победил на дистанции 10 км на ЧР на открытой воде

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кирилл Абросимов победил на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторым стал Евгений Дратцев, третьим — Кирилл Долгов.

Абросимов и Дратцев отобрались на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Кванджу (Южная Корея) в июле.

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