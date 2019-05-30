Кирилл Абросимов победил на дистанции 10 км на ЧР на открытой воде
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кирилл Абросимов победил на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кирилл Абросимов победил на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.
Вторым стал Евгений Дратцев, третьим — Кирилл Долгов.
Абросимов и Дратцев отобрались на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Кванджу (Южная Корея) в июле.