Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Морозов победил на этапе Серии чемпионов в США на 50 м вольным стилем

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Морозов стал первым со временем 21,65 секунды.

Россиянка Анастасия Фесикова на дистанции 50 метров на спине разделила победу с канадкой Кайли Масс. Обе спортсменки показали время 28,20 секунды. Также Фесикова стала четвертой (2.12,41) на 200-метровке на спине. Первой приплыла итальянка Маргерита Панциера — 2.06,64.

Юлия Ефимова заняла второе место на 200-метровке брассом — 2.21,59. Победила американка Лилли Кинг — 2.21,39. Ефимова также стала второй на 50-метровке брассом (29,93), первой приплыла Кинг — 29,63. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда с Ефимовой в составе заняла четвертое место — 3.39,13. Победила команда (3.28,27), за которую плыли представители США Майкл Эндрю, Джейкоб Пебли и Келси Далия, а также голландка Раноми Кромовидьойо.

Бразилец Николас Сантос победил на 50-метровке баттерфляем — 22,94. Россиянин Олег Костин показал четвертый результат — 23,29. Американец Коди Миллер стал первым на 100-метровке брассом — 59,26. Россиянин Антон Чупков занял третье место — 59,90.

На дистанции 200 метров кролем победил литовец Данас Рапшис — 1.45,56. Американец Чейз Калиш стал первым на 200-метровке баттерфляем (1.56,91) и на дистанции 200 метров комплексом (1.58,41). Шведка Сара Шёстрём одержала победу на 100-метровке баттерфляем — 56,42 и на 100-метровке вольным стилем — 52,97. Американец Райан Мёрфи занял первое место на дистанции 100 метров на спине — 52,99. Его соотечественница Леа Смит стала лучшей на 400-метровке вольным стилем — 4.03,86.

 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
Погиб Рейес. Он играл в «Арсенале» и делал «Реал» чемпионом
Варламова выдавливают из «Колорадо». Но ему нельзя в Россию
Олимпийские чемпионы не поехали в Америку из-за денег
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь