Морозов победил на этапе Серии чемпионов в США на 50 м вольным стилем
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США).
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США).
Морозов стал первым со временем 21,65 секунды.
Россиянка Анастасия Фесикова на дистанции 50 метров на спине разделила победу с канадкой Кайли Масс. Обе спортсменки показали время 28,20 секунды. Также Фесикова стала четвертой (2.12,41) на 200-метровке на спине. Первой приплыла итальянка Маргерита Панциера — 2.06,64.
Юлия Ефимова заняла второе место на 200-метровке брассом — 2.21,59. Победила американка Лилли Кинг — 2.21,39. Ефимова также стала второй на 50-метровке брассом (29,93), первой приплыла Кинг — 29,63. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда с Ефимовой в составе заняла четвертое место — 3.39,13. Победила команда (3.28,27), за которую плыли представители США Майкл Эндрю, Джейкоб Пебли и Келси Далия, а также голландка Раноми Кромовидьойо.
Бразилец Николас Сантос победил на 50-метровке баттерфляем — 22,94. Россиянин Олег Костин показал четвертый результат — 23,29. Американец Коди Миллер стал первым на 100-метровке брассом — 59,26. Россиянин Антон Чупков занял третье место — 59,90.
На дистанции 200 метров кролем победил литовец Данас Рапшис — 1.45,56. Американец Чейз Калиш стал первым на 200-метровке баттерфляем (1.56,91) и на дистанции 200 метров комплексом (1.58,41). Шведка Сара Шёстрём одержала победу на 100-метровке баттерфляем — 56,42 и на 100-метровке вольным стилем — 52,97. Американец Райан Мёрфи занял первое место на дистанции 100 метров на спине — 52,99. Его соотечественница Леа Смит стала лучшей на 400-метровке вольным стилем — 4.03,86.