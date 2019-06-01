Морозов победил на этапе Серии чемпионов в США на 50 м вольным стилем

Источник: Спорт РИА Новости

Морозов стал первым со временем 21,65 секунды.

Россиянка Анастасия Фесикова на дистанции 50 метров на спине разделила победу с канадкой Кайли Масс. Обе спортсменки показали время 28,20 секунды. Также Фесикова стала четвертой (2.12,41) на 200-метровке на спине. Первой приплыла итальянка Маргерита Панциера — 2.06,64.

Юлия Ефимова заняла второе место на 200-метровке брассом — 2.21,59. Победила американка Лилли Кинг — 2.21,39. Ефимова также стала второй на 50-метровке брассом (29,93), первой приплыла Кинг — 29,63. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда с Ефимовой в составе заняла четвертое место — 3.39,13. Победила команда (3.28,27), за которую плыли представители США Майкл Эндрю, Джейкоб Пебли и Келси Далия, а также голландка Раноми Кромовидьойо.

Бразилец Николас Сантос победил на 50-метровке баттерфляем — 22,94. Россиянин Олег Костин показал четвертый результат — 23,29. Американец Коди Миллер стал первым на 100-метровке брассом — 59,26. Россиянин Антон Чупков занял третье место — 59,90.