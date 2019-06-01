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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Абросимов победил на чемпионате России по плаванию на открытой воде

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Кирилл Абросимов одержал победу на дистанции пять километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Абросимов стал первым с результатом 57 минут 12,32 секунды. Второе место занял Денис Авдеев (57.12,53). Третий результат показал Антон Евсиков (57.14,03).

Абросимов и Авдеев завоевали право выступить на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

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