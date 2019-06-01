Абросимов победил на чемпионате России по плаванию на открытой воде

Абросимов победил на чемпионате России по плаванию на открытой воде

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Кирилл Абросимов одержал победу на дистанции пять километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.