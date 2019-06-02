Казахстанец Баландин стал вторым на заключительном этапе мирового турнира

Олимпийский чемпион уступил лишь россиянину Антону Чупкову. Дмитрий преодолел дистанцию за 2:10.02. Время Чупкова — 2:08.98. Третьим на финише был Арно Камминга из Нидерландов — 2:10.04.

На первом этапе Баландин стал четвертым. Показанное время позволило ему завоевать лицензию на Олимпиаду-2020. Более того, в смешанной эстафете казахстанский пловец отметился бронзовой медалью. На втором этапе он смог занять третье место, а также стать третьим в смешанной эстафете.