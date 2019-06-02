На радость хейтерам: Лилли Кинг трижды обыграла Юлию Ефимову

Источник: AFP 2019

В США прошел заключительный третий этап коммерческой FINA Champions Swim Series. Сразу три российских спортсмена отметились победами. Отличились Антон Чупков, Анастасия Фесикова и Владимир Морозов. А вот у Юлии Ефимовой три личных серебра и одно эстафетное. Все четыре раза она проиграла своей самой принципиальной сопернице — 22-летней американке Лилли Кинг.

Взлет и скандал в Рио

О Кинг спортивный мир узнал во время Олимпийских игр в Рио. До того момента Лилли суперрезультатами не выделялась. В Бразилии же она не только с предварительных заплывов дала понять, что рассчитывает на победу, но и вступила в заочную перепалку с Ефимовой.

— Ты показываешь пальцем, что ты номер один, но при этом была уличена в употреблении допинга. Не поддерживаю такое поведение, — передала она привет через прессу.

В финале на 100 м, как мы помним, с олимпийским рекордом победила именно американка.

После этого спортсменки вроде бы пошли на сближение, стали говорить, что их друг с другом просто сталкивают лбами, а на деле никакой войны нет. Однако, когда они вместе выходят на старт — напряжение в бассейне становится невыносимым.

На чемпионате мира-2017 Кинг вновь победила на 100 м и взяла золото на «полтиннике». Ефимова ответила убедительной викторией на 200 м. И она была единственной, кто завоевала медали на всех трех дистанциях брассом.

Дуэль россиянки и американки — одно из самых ожидаемых событий плавательного чемпионата мира, который стартует уже через полтора месяца. А в эти выходные Юля впервые в сезоне встретилась со своей главной конкуренткой лицом к лицу.

Ефимова проигрывает, но заметно прибавляет

Юлия Ефимова | Источник: AFP 2019

Увы, на этот раз всех три дистанции остались за Кинг. Особенно тревожно, что Юлия уступила ей на 200 м. Такое случилось вообще впервые — прежде американку на длинный брасс не хватало.

Еще и в эстафете две звезды плыли на одном этапе — и снова быстрее оказалась Лилли.

Однако делать далекоидущие выводы и уже сейчас вешать Кинг три золотых медали корейского чемпионата мира — рано. Ефимова прогрессирует огромными шагами. На апрельском отборе она была откровенно разобранной, через месяц в Будапеште уже вполне боеспособной, а теперь в США еще заметно прибавила. По сравнению с Венгрией, Юля скинула 0,33 на 50 м, 0,48 — на 100 м и 0,93 на 200. Если тенденция роста будет продолжаться, к Кванджу пятикратная чемпионка мира подойдет в полнейшем порядке. А уж об умении Ефимовой собираться именно на главные старты знают все.

Чупков — машина

Антон Чупков | Источник: AFP 2019

В ком не может быть никаких сомнений уже сейчас, так это в Антоне Чупкове. Он намертво застолбил за собой 200 м брассом. Действующий чемпион мира и Европы в этом виде программы последний раз проигрывал их еще на Олимпийских играх в Рио, где был совсем неопытным. В Индианаполисе, к слову, Антон привез победителю бразильской Олимпиады более секунды.

Еще одну победу на 50 м на спине одержала Анастасия Фесикова. Порадовал золотом на «полтиннике» кролем Владимир Морозов. Но в этих дисциплинах на чемпионате мира завоевать медаль любого достоинства им будет очень непросто.