Дратцев победил на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россиянин Евгений Дратцев завоевал золото на дистанции 16 километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россиянин Евгений Дратцев завоевал золото на дистанции 16 километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае.
Дратцев показал время 3 часа 7 минут 2,37 секунды, вторым стал Кирилл Беляев (3:07.03,15), замкнул тройку лучших Кирилл Долгов (3:07.06,78).
Дратцев и Беляев завоевали право выступить на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу на дистанции 25 км.