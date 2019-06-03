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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дратцев победил на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россиянин Евгений Дратцев завоевал золото на дистанции 16 километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дратцев показал время 3 часа 7 минут 2,37 секунды, вторым стал Кирилл Беляев (3:07.03,15), замкнул тройку лучших Кирилл Долгов (3:07.06,78).

Дратцев и Беляев завоевали право выступить на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу на дистанции 25 км.

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