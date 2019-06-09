Российские пловцы выиграли два золота в первый день на этапе «Маре Нострум»

Победителями соревнований в субботу стали Юлия Ефимова и Владислав Гринев. Ефимова взяла золото в заплыве на 100 метров брассом с результатом 1 минута 5,77 секунды. Серебряным призером на дистанции стала еще одна россиянка Мария Темникова (1.07,80), бронзу взяла белоруска Алина Жмушко (1.08,08).
Гринев первенствовал на дистанции 100 м вольным стилем со временем 48,58 секунды. Второе место занял француз Максим Грюссе, третье — россиянин Андрей Жилкин (оба — 49,24).
Еще три российских пловца — Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Валерия Саламатина — стали бронзовыми призерами. Пригода показал третий результат на дистанции 200 м брассом (2.10,76), где первое место разделили немец Марко Кох и японец Сёма Сато (оба — 2.10,31).
Саламатина заняла третье место в 200-метровке вольным стилем (1.57,83), победительницей в этой дисциплине стала представительница Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи (1.56,05), второй результат показала венгерка Катинка Хошсу (1.57,72). Чимрова взяла бронзу на дистанции 100 м баттерфляем (58,24), уступив ставшей первой белоруске Анастасии Шкурдай (57,78) и француженке Бериль Гастальделло (58,20), занявшей второе место.
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