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18:47 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы завоевали семь наград на турнире в Монте-Карло

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы завоевали семь наград на первом этапе серии турниров «Маре Нострум» в Монте-Карло (Монако), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

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Наибольшего успеха добилась Анастасия Шкурдай, одержав победы на дистанциях 50 м (26,06 сек.) и 100 м (57,78 сек.) баттерфляем.

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Илья Шиманович занял первое место на дистанции 100 м брассом — 59,43 сек. и выиграл серебряную медаль в решающем заплыве на 50 м брассом — 27,00 сек.

Евгений Цуркин разместился на третьей строке итогового протокола по итогам заплыва на 100 м баттерфляем — 52,65 сек. Алине Змушко удалось дважды завоевать бронзовые награды на дистанциях 50 м (31,12 сек.) и 100 м (1.08,08 сек.) брассом.

Как отметили в Белорусской федерации плавания, для пловцов участие в турнире в Монте-Карло стал контрольным перед чемпионатом мира, который с 12 по 28 июля примет Кванджу (Республика Корея).

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