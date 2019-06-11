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11 июня, источник: ТАСС

Пловчихи Ефимова, Каменева и Чимрова победили на этапе «Маре Нострум» во Франции

ТАСС, 11 июня. Российские пловчихи Юлия Ефимова, Мария Каменева, Светлана Чимрова и Александр Красных одержали победы в первый день второго этапа международного турнира «Маре Нострум», который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.

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Источник: РИА "Новости"

Ефимова в финальном заплыве на 100 метров брассом одержала победу с результатом 1 минута 06,74 секунды. Второй стала представительница Испании Джессика Валь (1 минута 07,82 секунды), третьей — шведка Софи Ханссон (1.07,89).

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На дистанции 50 метров вольным стилем первенствовала Мария Каменева, финишировав с результатом 24,68 секунд. Второй стала британская пловчиха Анна Хопкин (24,89), третья — спортсменка из Гонконга Шивон-Бернадетт Хоги (24,92).

Чимрова одержала победу на дистанции 100 метров баттерфляем, показав результат 57,92 секунды. Второе место заняла канадка Пенни Олексяк (58,45), замкнула тройку призеров представительница Франции Мари Ваттель (58,48).

Красных стал первым на дистанции 400 метров вольным стилем (3.49,20), вторым стал норвежский пловец Хенрик Кристиансен (3.49,57), третьим — египтянин Марван Элькамаш (3.50,47). На дистанции 800 метров вольным стилем россиянка Анна Егорова финишировала третьей (8.34,77). Победу одержала венгерка Айна Кешей (8.24,25), второй стала пловчиха из Аргентины Дельфина Пиньятелло (8.24,33).

Этап завершится 12 июня. Следующий этап пройдет в испанской Барселоне с 15 по 16 июня.

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