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11 июня, источник: БЕЛТА

Паралимпиец Игорь Бокий установил три мировых рекорда по плаванию в Берлине

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпиец Игорь Бокий установил три мировых рекорда в плавании на соревнованиях IDM Berlin в столице Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Паралимпийском комитете Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

Именитый атлет стал лучшим в категории S13 на дистанции 200 м вольным стилем и установил мировой рекорд с результатом 1 мин 50,34. Дистанцию 200 м на спине он проплыл за 2 мин. 06,29 сек, что также является новым мировым рекордом в этой категории. Игорь Бокий стал первым и на 800 м вольным стилем — 8 мин. 35,66 сек.

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Обладателем мирового рекорда в категории S1 стал Алексей Талай. Белорусский спортсмен преодолел 50 м брассом за 1 мин. 27,48 сек. В категории S5 серебро завоевала белоруска Наталия Шевель, которая на дистанции 200 м баттерфляем финишировала с результатом 03 мин. 59,70 сек.

Мужская эстафета белорусской команды 4×100 вольным стилем в составе Григория Зудилова, Владимира Сотникова, Дмитрия Солея и Игоря Бокого стала первой — 3 мин. 48,99 сек. В комбинированной мужской эстафете 4×100 белорусы в составе Григория Зудилова, Владимира Изотова, Дмитрия Солея и Владимира Сотникова вновь поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета (4 мин. 21, 74 сек.). Эстафетная четверка 4×50 в миксте в составе Виктории Лукашевич, Дмитрия Солея, Анастасии Зудиловой и Владимира Сотникова финишировала второй — 2 мин. 01,04 сек.

В Берлине успешно выступил и самый молодой пловец белорусской команды Владимир Сотников (категория S12), на чьем счету пять наград турнира.

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