Ефимова и Вековищев победили в первый день этапа «Маре Нострум» в Испании

Ефимова победила на дистанциях 50 и 200 метров брассом. На 50-метровке Ефимова показала время 30,17 секунды, второй стала бразильянка Дженнифер Консейсао (30,65), замкнула тройку лучших итальянка Арианна Кастильони (31,05).
Финальный заплыв на 200 метров Ефимова выиграла с результатом 2 минуты 21,60 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро (2.25,59), британка Молли Реншоу (2.25,98) — третья, россиянка Мария Темникова (2.26,07) — четвертая.
Вековищев первенствовал на дистанции 50 метров баттерфляем (23,68). Американец Майкл Эндрю (23,76) стал вторым, представитель Греции Кристиан Голомеев (23,80) — третьим.
Красных стал лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем (3.48,72). Вторым финишировал норвежец Хенрик Кристиансен (3.48,85), чех Ян Мицка (3.50,07) занял третье место.
Россиянка Мария Каменева стала второй на 50-метровке кролем (24,75), уступив лишь датчанке Пернилле Блуме (24,36), на третьем месте испанка Лидон Муньос дель Кампо (24,91).