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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Ефимова и Вековищев победили в первый день этапа «Маре Нострум» в Испании

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские пловцы Михаил Вековищев, Александр Красных и Юлия Ефимова одержали победы в первый день третьего этапа соревнований серии «Маре Нострум», который проходит в Барселоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ефимова победила на дистанциях 50 и 200 метров брассом. На 50-метровке Ефимова показала время 30,17 секунды, второй стала бразильянка Дженнифер Консейсао (30,65), замкнула тройку лучших итальянка Арианна Кастильони (31,05).

Финальный заплыв на 200 метров Ефимова выиграла с результатом 2 минуты 21,60 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро (2.25,59), британка Молли Реншоу (2.25,98) — третья, россиянка Мария Темникова (2.26,07) — четвертая.

Вековищев первенствовал на дистанции 50 метров баттерфляем (23,68). Американец Майкл Эндрю (23,76) стал вторым, представитель Греции Кристиан Голомеев (23,80) — третьим.

Красных стал лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем (3.48,72). Вторым финишировал норвежец Хенрик Кристиансен (3.48,85), чех Ян Мицка (3.50,07) занял третье место.

Россиянка Мария Каменева стала второй на 50-метровке кролем (24,75), уступив лишь датчанке Пернилле Блуме (24,36), на третьем месте испанка Лидон Муньос дель Кампо (24,91).

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