Каменева победила в финале Кубка России по плаванию
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мария Каменева победила в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Обнинске.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мария Каменева победила в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Обнинске.
Каменева показала результат 54,39 секунды. Второе место заняла Дарья Устинова (55,21), замкнула тройку лучших Анастасия Гуженкова (55,36).
На дистанции 1500 метров вольным стилем у мужчин победил Ярослав Потапов (15.17,77), вторым стал Максим Колясов (15.33,24), третьим — Сергей Кирсанов (15.48,96).
Михаил Вековищев (48,77) стал первым на дистанции 100 метров вольным стилем, второе место занял Сергей Фесиков (49,13), третье — Владислав Гринев (49,14).
В заплыве на 200 метров баттерфляем у мужчин первый результат показал Даниил Пахомов (1.57,42), второе место занял Александр Прибыток (1.57,70), третье — Петр Жихарев (1.58,01).
Оксана Логвинова (2.16,10) победила в заплыве на 200 метров баттерфляем у женщин, второй стала Лада Брагина (2.16,13), третьей — Марина Намазова (2.17,21).