Каменева победила в финале Кубка России по плаванию

Каменева победила в финале Кубка России по плаванию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мария Каменева победила в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Обнинске.