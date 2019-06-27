Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Каменева победила в финале Кубка России по плаванию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мария Каменева победила в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Обнинске.

Наверх

Каменева показала результат 54,39 секунды. Второе место заняла Дарья Устинова (55,21), замкнула тройку лучших Анастасия Гуженкова (55,36).

На дистанции 1500 метров вольным стилем у мужчин победил Ярослав Потапов (15.17,77), вторым стал Максим Колясов (15.33,24), третьим — Сергей Кирсанов (15.48,96).

Михаил Вековищев (48,77) стал первым на дистанции 100 метров вольным стилем, второе место занял Сергей Фесиков (49,13), третье — Владислав Гринев (49,14).

В заплыве на 200 метров баттерфляем у мужчин первый результат показал Даниил Пахомов (1.57,42), второе место занял Александр Прибыток (1.57,70), третье — Петр Жихарев (1.58,01).

Оксана Логвинова (2.16,10) победила в заплыве на 200 метров баттерфляем у женщин, второй стала Лада Брагина (2.16,13), третьей — Марина Намазова (2.17,21).

 Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
Как «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым русским клубом НХЛ
«Барселона» установила ценник на форварда в 400 миллионов евро
«Едва не продал «Золотую бутсу»: 25 лет рекорду Олегу Саленко
Иванка Трамп, «Битлз» и пьяный дебош: как Уэйн Руни живет в США
Буффон и «Ювентус» договорились о подписании контракта
«Зенит» поддержал смертельно больного Риксена (фото)
Российская легкоатлетка дисквалифицирована из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь