Авдеева стала первой в финале Кубка России в заплыве на 200 м на спине

Авдеева финишировала за 2 минуты 11,59 секунды. Второе место заняла Ангелина Никифорова (2.13,57), замкнула тройку лучших Кристина Вершинина (2.15,00).

В заплыве на 200 м на спине у мужчин первым стал Павел Татаренко (2.00,76), вторым финишировал Никита Бабченко (2.02,53), третьим — Максим Третьяков (2.03,09).

Даниил Семьянинов (27,84) показал первый результат в заплыве на 50 м брассом, на втором месте расположился Игорь Головин (27,86), на третьем — Андрей Николаев (27,92). У женщин в данной дисциплине первенствовала Наталья Иванеева (31,33), второе место заняла Мария Темникова (31,76), третье место у Олеси Корчагиной (32,26).