Авдеева стала первой в финале Кубка России в заплыве на 200 м на спине
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Анастасия Авдеева одержала победу на 200-метровке на спине в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Обнинске.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Анастасия Авдеева одержала победу на 200-метровке на спине в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Обнинске.
Авдеева финишировала за 2 минуты 11,59 секунды. Второе место заняла Ангелина Никифорова (2.13,57), замкнула тройку лучших Кристина Вершинина (2.15,00).
В заплыве на 200 м на спине у мужчин первым стал Павел Татаренко (2.00,76), вторым финишировал Никита Бабченко (2.02,53), третьим — Максим Третьяков (2.03,09).
Даниил Семьянинов (27,84) показал первый результат в заплыве на 50 м брассом, на втором месте расположился Игорь Головин (27,86), на третьем — Андрей Николаев (27,92). У женщин в данной дисциплине первенствовала Наталья Иванеева (31,33), второе место заняла Мария Темникова (31,76), третье место у Олеси Корчагиной (32,26).
В заплыве на 800 м вольным стилем у женщин победила Карина Абросимова (9.11,08), второй стала Елена Булохова (9.14,08), третьей — Яна Дунаева (9.14,52).