На Капшагае определились победители ежегодного заплыва на открытой воде
30 июня на зоне отдыха Heaven Club на водохранилище Капшагай (Алматинская область) прошел ежегодный заплыв на открытой воде.
30 июня на зоне отдыха Heaven Club на водохранилище Капшагай (Алматинская область) прошел ежегодный заплыв на открытой воде.
Лучшими на дистанции 500 метров стали: среди мужчин — Антон Хаматов с результатом 7 минут 52 секунды и Екатерина Цаболева с результатом 9 минут 11 секунд среди женщин.
На дистанции два километра победители разделились в своих возрастных категориях:
— Мужчины (18−34 года), женщины (18−34 года): первое место — Кирилл Уваров и Айя Маштиева;.
— Мужчины (35−49 лет), женщины (35−49 лет): Евгений Александров, Галина Резванцева;.
— Мужчины (50+ лет), женщины (50+ лет): Владислав Бузунов, Алия Кананкызы.
На самой длинной дистанции (три километра) лидеры также были награждены в возрастных категориях.
— Мужчины (18−34 года), женщины (18−34 года): Данель Жуламанов, Ольга Ершова;.
— Мужчины (35−49 лет), женщины (35−49 лет): Мурат Усманов, Дина Шаймерденова;.
— Женщины (50+ лет): Зейнезаип Ережепова.
Все финишеры по традиции получили памятную медаль. Все результаты размещены на сайте «Алматы Марафона».
«Заплыв “Алматы Марафона” — наше ежегодное событие, ему уже три года. Сегодня мы видим, как у людей растет интерес к цикличным видам спорта. Это модно. Благодаря таким событиям, мы прививаем культуру массового спорта, показываем его красоту, пользу и привлекаем все больше людей в наше движение. К сожалению, в Алматы не так много мест для плавания в открытой воде. Однако на Капшагае есть отличная возможность развить свои навыки. Главное, делать это нужно, будучи уверенным в своих силах, и под контролем тренера», — сказала исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.