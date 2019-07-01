На Капшагае определились победители ежегодного заплыва на открытой воде

«Заплыв “Алматы Марафона” — наше ежегодное событие, ему уже три года. Сегодня мы видим, как у людей растет интерес к цикличным видам спорта. Это модно. Благодаря таким событиям, мы прививаем культуру массового спорта, показываем его красоту, пользу и привлекаем все больше людей в наше движение. К сожалению, в Алматы не так много мест для плавания в открытой воде. Однако на Капшагае есть отличная возможность развить свои навыки. Главное, делать это нужно, будучи уверенным в своих силах, и под контролем тренера», — сказала исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.