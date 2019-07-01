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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

На Капшагае определились победители ежегодного заплыва на открытой воде

30 июня на зоне отдыха Heaven Club на водохранилище Капшагай (Алматинская область) прошел ежегодный заплыв на открытой воде. Пловцы-любители преодолели три дистанции: 500 метров, два и три километра, сообщает пресс-служба «Алматы Марафона».

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Лучшими на дистанции 500 метров стали: среди мужчин — Антон Хаматов с результатом 7 минут 52 секунды и Екатерина Цаболева с результатом 9 минут 11 секунд среди женщин.

На дистанции два километра победители разделились в своих возрастных категориях:

— Мужчины (18−34 года), женщины (18−34 года): первое место — Кирилл Уваров и Айя Маштиева;.

— Мужчины (35−49 лет), женщины (35−49 лет): Евгений Александров, Галина Резванцева;.

— Мужчины (50+ лет), женщины (50+ лет): Владислав Бузунов, Алия Кананкызы.

На самой длинной дистанции (три километра) лидеры также были награждены в возрастных категориях.

— Мужчины (18−34 года), женщины (18−34 года): Данель Жуламанов, Ольга Ершова;.

— Мужчины (35−49 лет), женщины (35−49 лет): Мурат Усманов, Дина Шаймерденова;.

— Женщины (50+ лет): Зейнезаип Ережепова.

Все финишеры по традиции получили памятную медаль. Все результаты размещены на сайте «Алматы Марафона».

«Заплыв “Алматы Марафона” — наше ежегодное событие, ему уже три года. Сегодня мы видим, как у людей растет интерес к цикличным видам спорта. Это модно. Благодаря таким событиям, мы прививаем культуру массового спорта, показываем его красоту, пользу и привлекаем все больше людей в наше движение. К сожалению, в Алматы не так много мест для плавания в открытой воде. Однако на Капшагае есть отличная возможность развить свои навыки. Главное, делать это нужно, будучи уверенным в своих силах, и под контролем тренера», — сказала исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

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