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5 июля, источник: БЕЛТА

Белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзу Универсиады в Неаполе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль в четвертый соревновательный день 30-й Всемирной летней Универсиады, которая проходит в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Предварительный заплыв на дистанции 50 м баттерфляем атлет преодолел за 24,04 сек. В полуфинале студент Могилевского государственного университета Григорий Пекарский показал четвертый результат 24,74 сек.

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В финальном заплыве атлет коснулся бортика бассейна третьим — 23,47 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся австралиец Вильям Янг (23,32 сек), серебряная награда досталась японскому атлету Юя Танака (23,35 сек.).

Белорусская дзюдоистка Виктория Новикова (весовая категория 70 кг) в третий день состязаний в схватке за бронзовую медаль уступила украинке Анне Антыкало и заняла пятое место. У парней лучший результат показал Богдан Войтик (свыше 90 кг) — 9-е место.

Участие в летней Универсиаде принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран. Всего разыгрывается 222 комплекта медалей. Завершится студенческий форум 14 июля.

На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

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