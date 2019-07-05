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5 июля, источник: ТАСС

Пловец Тарасевич завоевал золото Универсиады на дистанции 100 м на спине

ТАСС, 5 июля. Российский пловец Григорий Тарасевич завоевал золотую медаль в плавании на 100 м на спине на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин показал результат 53,51 секунды. Серебро завоевал француз Йоанн Н’Дойе-Бруар (53,80), бронзу — американец Джастин Ресс (53,81). Россиянин Марк Николаев стал шестым (54,51).

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Золото Тарасевича стало вторым для сборной России на Играх в Неаполе. Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5−2−0), второе место занимает сборная Японии (4−5−1), третье — команда Южной Кореи (3−2−3).

Тарасевич является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы — 2016.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

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