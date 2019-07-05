Пловец Тарасевич завоевал золото Универсиады на дистанции 100 м на спине

Тарасевич одержал три победы на международных соревнованиях в Мальме

Золото Тарасевича стало вторым для сборной России на Играх в Неаполе. Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5−2−0), второе место занимает сборная Японии (4−5−1), третье — команда Южной Кореи (3−2−3).