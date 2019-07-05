Пловец Пригода завоевал серебро Универсиады на дистанции 100 м кролем
ТАСС, 5 июля. Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призером в плавании на 100 м кролем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
ТАСС, 5 июля. Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призером в плавании на 100 м кролем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Пригода показал результат 59,50 секунды. Золото завоевал американец Иэн Финнерти (59,49), бронзу — японец Юя Хиномото (59,72).
Пригода был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады. Также в активе 23-летнего россиянина две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре золотые медали и бронза чемпионатов мира в 25-метровом бассейне.
Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (5−5−1), второе место занимает команда Китая (5−2−0), третье — команда Южной Кореи (3−2−3).
Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.