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6 июля, источник: БЕЛТА

Анастасия Шкурдай завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию в Казани

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В решающем заплыве белоруска обновила свой рекорд турнира, проплыв дистанцию 100 м баттерфляем за 57,39 сек. Взрослый мировой рекорд принадлежит шведке Саре Сьострем и равняется 55,48 сек.

Второе место в Казани заняла Александра Сабитова из России — 59,27 сек., а бронзовая медаль у итальянки Хелены Биасибетти — 59,69 сек.

Ранее Анастасия Шкурдай стала бронзовым призером континентального первенства на 200 м на спине.

Юниорский чемпионат Европы завершится 7 июля. После турнира в столице Татарстана Анастасия Шкурдай выступит на взрослом чемпионате мира в Кванджу (Республика Корея) и поддержит белорусскую команду в эстафетах.

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