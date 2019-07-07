Анастасия Шкурдай завоевала второе золото на юниорском ЧЕ по плаванию в Казани

Источник: РИА "Новости"

В заключительный день турнира белоруска уверенно провела решающий заплыв на 50 м баттерфляем — 26,23 сек. Серебряным призером стала Наель Портекоп из Франции, которая в полуфинале установила рекорд чемпионата 26,21 сек, а в финале уступила Анастасии Шкурдай — 26,29 сек. Бронзовую награду выиграла итальянка Констанца Чоккончелли — 27,03 сек.

Ранее Анастасия Шкурдай победила в Казани на дистанции 100 м баттерфляем, и заняла третье место на 200 м на спине.

Два года назад в израильской Нетании на аналогичном турнире белоруска также победила на дистанции 50 м баттерфляем.

Следующим крупным стартом для белоруски в текущем сезоне станет взрослый чемпионат мира в корейском Кванджу, где Анастасия Шкурдай планирует выступить в эстафетах.