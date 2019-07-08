Семь белорусских атлетов выступят на ЧМ по плаванию в Кванджу

В выездном составе семь пловцов: Алина Змушко, Оксана Демидова, Анастасия Шкурдай, Артем Мачекин, Илья Шиманович, Никита Цмыг и Евгений Цуркин.
Успешно выступившая в Казани на юниорском чемпионате Европы Анастасия Шкурдай планирует на мировом форуме выступить только в эстафетах.
Илья Шиманович попробует себя в брассе на 50, 100 и 200 м, Никита Цмыг проплывет на спине, Евгений Цуркин — баттерфляем.
На ЧМ-2017 в Будапеште белорусские пловцы завоевали одну бронзовую медаль, которая в активе Александры Герасимени на дистанции 50 м на спине.