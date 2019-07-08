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8 июля, источник: БЕЛТА

Семь белорусских атлетов выступят на ЧМ по плаванию в Кванджу

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составом на чемпионат мира по плаванию, который пройдет в корейском Кванджу с 12 по 28 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

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Источник: Reuters

В выездном составе семь пловцов: Алина Змушко, Оксана Демидова, Анастасия Шкурдай, Артем Мачекин, Илья Шиманович, Никита Цмыг и Евгений Цуркин.

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Успешно выступившая в Казани на юниорском чемпионате Европы Анастасия Шкурдай планирует на мировом форуме выступить только в эстафетах.

Илья Шиманович попробует себя в брассе на 50, 100 и 200 м, Никита Цмыг проплывет на спине, Евгений Цуркин — баттерфляем.

На ЧМ-2017 в Будапеште белорусские пловцы завоевали одну бронзовую медаль, которая в активе Александры Герасимени на дистанции 50 м на спине.

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