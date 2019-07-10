Белорусская пловчиха Анастасия Коряковская стала четвертой на Универсиаде в Неаполе

Белоруска преодолела дистанцию за 25,24 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из США Ки-Ли Перри с результатом 25,08 сек. Серебряную награду завоевала немка Джессика Фельснер (25,12 сек.), бронзовая медаль досталась представительнице Великобритании Эмили Барклай (25,15 сек.).

В копилке белорусской сборной на летней Универсиаде в Неаполе две медали. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.