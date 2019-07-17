«Готовился полгода»: как юрист из Алматы первым из казахстанцев переплыл Ла-Манш
Алматинец Ержан Есимханов стал первым представителем Казахстана, кому в одиночку удалось преодолеть вплавь пролив
Алматинец Ержан Есимханов стал первым представителем Казахстана, кому в одиночку удалось преодолеть вплавь пролив
— Поздравляем вас с этим достижением. Расскажите, как проходил заплыв. Тяжелое испытание?
— Спасибо. Сложно описать все в двух словах. Конечно, было непросто, и морально, и физически. Поначалу морально, под конец больше физически.
— Я знаю, что подобные заплывы могут проводиться в группе. Например, как ваш заплыв через Гибралтар. В этот раз вы плыли в одиночку?
— Заплывы через
— Сильно ли такие заплывы сказываются на здоровье?
— Честно говоря, я не почувствовал никаких негативных последствий со здоровьем на данный момент. Наоборот, это сильно мобилизуетв плане реакции организма, сопротивляемости, иммунитета. Лично я ощущаю только, что все это возросло.
— Вы упоминали, что такие заплывы трудны и морально, и физически. Но что самое сложное? Погода, усталость или течение?
— На самом деле все было непросто. Там проблемы сменяют друг друга, а иногда приходят вместе. Поначалу было непросто
В других заплывах были моменты, когда можно было моментами отдохнуть. Есть возможность
— Как долго вы готовились к этому заплыву?
— Заявку я подал в начале 2018 года. С момента регистрации до заплыва прошло полтора года. После регистрации я участвовал во множестве стартов, и каждый из них служил подготовкой. А если брать непосредственный период подготовки, то это примерно последние полгода. Я готовился именно к этому старту и выводил себя на пик формы.
— Про челлендж Oceans Seven, покорение семи проливов по всему миру. Два из семи в вашем активе уже есть. Какой будет следующим?
— Пока нет никаких конкретных планов. Я не задумывался об Oceans Seven, как о своей большой цели. Хотя два пролива из семи у меня есть в копилке. Думаю, с осени я уже начну искать, регистрироваться, читать и так далее. Пока же я отдыхаю.
— Почему вы выбрали плавание? Как относитесь к другим видам, вроде велоспорта или бега?
— До плавания я занимался боксом и рукопашным боем. Мне нравилось, но это травматичные виды. Да и в любом виде спорта хочется постоянно развиваться, и в боксе я очень быстро достиг потолка. Пришлось искать другой вид спорта, в котором развиваться можно без ограничений, в котором и новичок, и профессионал оказываются в одинаковых условиях. Плавание на открытой воде — как раз такой вид спорта. Я в него пришел, абсолютно ничего не имея за спиной. Начиная с нуля, не имея больших навыков и со средней техникой, можно попытаться выступить на крупных международных стартах. Вот поэтому я и выбрал плавание. Если любителем приходить в
К слову, про велосипед и бег я думал. Обычно это часть моей предстартовой подготовки: я бегаю кросс три раза в неделю. Думаю сесть на велосипед и даже о триатлоне. Но я привык концентрироваться на
— Например, наш велогонщик Александр Винокуров с успехом участвует в турнирах по триатлону. У вас нет подобных планов?
— Планов нет, но желание, честно говоря, есть. Мне интересен этот вид спорта и отдельные старты. Интересует даже не сам турнир IronMan, а несколько стартов с запредельными нагрузками, сравнимые по трудности с заплывом через
— Я знаю, что вы работаете юристом. А что для вас спорт? Хобби?
— Это, скорее, образ жизни. Вряд ли это можно назвать хобби, если тратишь на него 20 часов в неделю. Работаю юристом и буду продолжать зарабатывать на жизнь именно этим. С помощью спорта зарабатывать на жизнь не собираюсь. Просто спорт — большая часть моей жизни. Даже не знаю, как это назвать. Больше, чем просто хобби.
— Какие у вас ближайшие планы?
— Есть у меня желание попробовать следующей весной пробежать марафон. Попробовать другой циклический вид спорта — с плавания переключиться на бег. Подготовка, в принципе, идентична. Например, Парижский марафон. Просто посмотреть, как пойдет. И если все будет хорошо, то в будущем можно и на триатлон. И еще хочется поискать другие челленджи в плавании. На самом деле подобных вызовов много. Не хочу ничего говорить конкретно, есть пара мыслей, но пока я их озвучивать не хочу.
Отметим, что до