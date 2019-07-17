«Готовился полгода»: как юрист из Алматы первым из казахстанцев переплыл Ла-Манш

Источник: instagram/yer_yess

— Поздравляем вас с этим достижением. Расскажите, как проходил заплыв. Тяжелое испытание?

— Спасибо. Сложно описать все в двух словах. Конечно, было непросто, и морально, и физически. Поначалу морально, под конец больше физически.

— Я знаю, что подобные заплывы могут проводиться в группе. Например, как ваш заплыв через Гибралтар. В этот раз вы плыли в одиночку?

— Заплывы через Ла-Манш проводятся индивидуально. Пловец один, если это сольный заплыв. Бывают эстафеты до шести человек, когда пловцы сменяют друг друга в воде каждый час. Именно так недавно четыре казахстанки сумели переплыть Ла-Манш. Но если идти всю дистанцию самостоятельно, то это всегда в одиночку. На Гибралтаре действительно была группа, но там это организовано немного по-другому. В итоге до конца тогда добрались трое.

— Сильно ли такие заплывы сказываются на здоровье?

— Честно говоря, я не почувствовал никаких негативных последствий со здоровьем на данный момент. Наоборот, это сильно мобилизуетв плане реакции организма, сопротивляемости, иммунитета. Лично я ощущаю только, что все это возросло.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bzdq9JNHn7O/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bzdq9JNHn7O/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bzdq9JNHn7O/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yerzhan Yessimkhanov (@yer_yess)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-03T17:50:40+00:00">Jul 3, 2019 at 10:50am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы упоминали, что такие заплывы трудны и морально, и физически. Но что самое сложное? Погода, усталость или течение?

— На самом деле все было непросто. Там проблемы сменяют друг друга, а иногда приходят вместе. Поначалу было непросто из-за того, что это был ночной заплыв, не было ничего видно, большая качка и сильная дезориентация в пространстве. Потом на пятом-шестом часу начинается перестройка организма, при которой тело начинает использовать внутренние запасы энергии, это не очень приятный процесс. Тебя тошнит, идет отторжение пищи. После этого началась очень сильная боковая волна, с ней я сражался до конца. Там трудно все.

В других заплывах были моменты, когда можно было моментами отдохнуть. Есть возможность полчаса-час спокойного плавания. Ла-Манш — это совсем другое. Каждая минута — это решение проблем.

— Как долго вы готовились к этому заплыву?

— Заявку я подал в начале 2018 года. С момента регистрации до заплыва прошло полтора года. После регистрации я участвовал во множестве стартов, и каждый из них служил подготовкой. А если брать непосредственный период подготовки, то это примерно последние полгода. Я готовился именно к этому старту и выводил себя на пик формы.

— Про челлендж Oceans Seven, покорение семи проливов по всему миру. Два из семи в вашем активе уже есть. Какой будет следующим?

— Пока нет никаких конкретных планов. Я не задумывался об Oceans Seven, как о своей большой цели. Хотя два пролива из семи у меня есть в копилке. Думаю, с осени я уже начну искать, регистрироваться, читать и так далее. Пока же я отдыхаю.

— Почему вы выбрали плавание? Как относитесь к другим видам, вроде велоспорта или бега?

— До плавания я занимался боксом и рукопашным боем. Мне нравилось, но это травматичные виды. Да и в любом виде спорта хочется постоянно развиваться, и в боксе я очень быстро достиг потолка. Пришлось искать другой вид спорта, в котором развиваться можно без ограничений, в котором и новичок, и профессионал оказываются в одинаковых условиях. Плавание на открытой воде — как раз такой вид спорта. Я в него пришел, абсолютно ничего не имея за спиной. Начиная с нуля, не имея больших навыков и со средней техникой, можно попытаться выступить на крупных международных стартах. Вот поэтому я и выбрал плавание. Если любителем приходить в какой-то спорт, то лучше выбирать тот, где можно нормально и без травм развиваться.

К слову, про велосипед и бег я думал. Обычно это часть моей предстартовой подготовки: я бегаю кросс три раза в неделю. Думаю сесть на велосипед и даже о триатлоне. Но я привык концентрироваться на чем-то одном и пока, кроме плавания, ничем не занимаюсь. Но в будущем все возможно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bzf8lwuHTLX/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bzf8lwuHTLX/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bzf8lwuHTLX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yerzhan Yessimkhanov (@yer_yess)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-04T15:03:15+00:00">Jul 4, 2019 at 8:03am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Например, наш велогонщик Александр Винокуров с успехом участвует в турнирах по триатлону. У вас нет подобных планов?

— Планов нет, но желание, честно говоря, есть. Мне интересен этот вид спорта и отдельные старты. Интересует даже не сам турнир IronMan, а несколько стартов с запредельными нагрузками, сравнимые по трудности с заплывом через Ла-Манш. К подобным турнирам, может быть, имеет смысл прийти года через четыре, если этим заниматься. Но это все предварительно.

— Я знаю, что вы работаете юристом. А что для вас спорт? Хобби?

— Это, скорее, образ жизни. Вряд ли это можно назвать хобби, если тратишь на него 20 часов в неделю. Работаю юристом и буду продолжать зарабатывать на жизнь именно этим. С помощью спорта зарабатывать на жизнь не собираюсь. Просто спорт — большая часть моей жизни. Даже не знаю, как это назвать. Больше, чем просто хобби.

— Какие у вас ближайшие планы?

— Есть у меня желание попробовать следующей весной пробежать марафон. Попробовать другой циклический вид спорта — с плавания переключиться на бег. Подготовка, в принципе, идентична. Например, Парижский марафон. Просто посмотреть, как пойдет. И если все будет хорошо, то в будущем можно и на триатлон. И еще хочется поискать другие челленджи в плавании. На самом деле подобных вызовов много. Не хочу ничего говорить конкретно, есть пара мыслей, но пока я их озвучивать не хочу.