В Кванджу стартуют соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта

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Соревнования пройдут в бассейне университета Намбу, который построили еще к Универсиаде-2015. На этом объекте будут разыграны 42 комплекта наград и олимпийские лицензии в эстафетах. Квоту на страну для участия в эстафете получат команды, попавшие в топ-12.

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На прошлом чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Будапеште, у россиян было три индивидуальных золотых медали — у Евгения Рылова, Юлии Ефимовой и Антона Чупкова. Все трое вошли в состав сборной России на этот турнир, равно как действующий рекордсмен мира на длинной воде Климент Колесников.

Участие последнего в чемпионате мира до последнего момента было под вопросом из-за проблем со здоровьем, но в итоге Колесников получил допуск от медиков и прилетел в Кванджу вместе с Рыловым и Иваном Гиревым еще до большей части команды, которая после сбора на Дальнем Востоке тренировалась в японской Осаке. За два дня до команды прибыла в Кванджу и призер Олимпийских игр Юлия Ефимова.

После Универсиады в Неаполе к команде присоединились Григорий Тарасевич и Кирилл Пригода, после прошедшего в Казани первенства Европы в Кванджу готовятся выступить Дарья Васькова и Андрей Минаков.

Весна и лето у пловцов были очень насыщенными по части стартов, особенно если учесть, что многие выступали на Серии чемпионов FINA, а также на «Маре Нострум». Но ключевой старт сезона — в Кванджу.

«Чемпионат мира по водным видам спорта в Корее — событие ключевое. К тому же, он предолимпийский и это, кроме основного значения, проверка модели адаптации, которую мы намерены использовать перед Играми в Токио», — сказал перед стартом турнира президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Для многих спортсменов этот чемпионат мира — важная точка отсчета перед Олимпийскими играми. Среди фаворитов в борьбе за медали в составе сборной России иностранные СМИ называют уже указанных выше призеров Олимпийских игр, действующих обладателей титулов чемпионов мира Рылова, Чупкова, Ефимову, а также побившего этой весной рекорд России на 100 метров вольным стилем Владислава Гринева, который в мировом рейтинге за 2019 год на этой дистанции проигрывает только австралийцу Кайлу Чалмерсу.

Что касается Рылова, то быстрее него никто 200 метров на спине в этом сезоне не плавал. То же самое касается и «двухсотки» брассом в исполнении Антона Чупкова.

Кроме турнира пловцов, на второй неделе чемпионата мира начнут свои выступления в Кванджу и хайдайверы. В составе сборной России в этом виде спорта — Артем Сильченко, Игорь Семашко, Никита Федотов.