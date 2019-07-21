Первые после США. Браво, парни!

Источник: AFP 2019

Для некоторых водный чемпионат мира по-настоящему начинается только с открытием плавательной программы. Здесь не нужно глубоко разбираться в технических нюансах, как в прыжках в воду или в синхронном плавании. Все предельно понятно: кто первым касается бортика, тот и победил. Плюс конкуренция в плавании совершенно другого порядка. Представить, чтобы все золото чемпионата мира выиграли представители одной страны — невозможно. В Будапеште-2017, например, медали завоевали спортсмены из 22 государств. Золото брали атлеты из Африки, Южной Америки, Азии, Австралии и, конечно, Северной Америки и Европы.

Сенсация от Ледеки

Россия в Будапеште выбила «десятку» — три золота, три серебра и четыре бронзы. Удастся ли удержаться на этом уровне сейчас — неизвестно.

— Послеолимпийский чемпионат мира — это своеобразные соревнования, — рассказывал «СЭ» великий Александр Попов по итогам ЧМ-2017. — Через два года в Корее мы увидим совсем другую картину. Другое соперничество, другие результаты. Там все сильнейшие будут плыть уже с прицелом на Олимпиаду-2020. А чемпионат в Будапеште не то, чтобы «халявный», но правильнее назвать его проходным.

Первый блин в Кванджу получился для России комом. Двукратный призер чемпионата мира Александр Красных по итогам утренней квалификации пролетел мимо финала на 400 м кролем.

Показал обиднейшее девятое время он остался первым запасным. С другой стороны — сам виноват. Проплыл на секунду медленнее, чем на апрельском чемпионате России.

Вот Вероника Андрусенко сплавала примерно в те же секунды, что на отборе — и спокойно прошла дальше. Как и Анна Егорова. Другое дело, что в финале бороться им было тяжеловато.

Победу сенсационно одержала 18-летняя Ариарне Титмус. Три последних чемпионата мира в этой дисциплине были за Кэти Ледеки. С учетом того, что ей всего 22 года, никто не сомневался в золоте американской звезды и сейчас. Но юная австралийка на последнем «полтиннике» своим суперрывком совершила невозможное. Ледеки, после заключительного поворота выигрывавшая 0,62 (пропасть!), настолько опешила от наглости Титмус, что совсем «встала» и едва не отдала еще и серебро.

Обойти США было невозможно

Главный для нас вид программы был вечером по корейскому времени. Речь о мужской кролевой эстафете 4×100 м. Женщины, увы, в финал не квалифицировались, а вот парни изначально были одними из главных претендентов на медаль. Фаворитами представлялись американцы, но всех остальных обыгрывать России было по силам.

Тренерский штаб решил сделать ставку на убегающую тактику. Самых быстрых (на бумаге) — в начало, делать отрыв, а дальше — терпеть. В итоге рекордсмен страны Владислав Гринев был забойщиком, Владимир Морозов работал на втором этапе, а вторая половина досталась спинистам — третий этап у Климента Колесникова, финишер — Евгений Рылов. Необычно, не бесспорно, но интересно. И, как показало время, совершенно правильно.

У американцев по сравнению с победным ЧМ-2017 произошла только одна замена. Вместо Тоунли Хааса плыл Зак Эпл. После финала стало понятно почему. Парень показал на третьем этапе 46,86. Это просто фантастическое время! Обыграть команду, в которой на первом этапе Калеб Дрессел, а все остальные меняют 47,5 — сейчас невозможно.

Но наши парни выступили блестяще. Почти 3 сек сбросили по сравнению с результатом в Будапеште. Это, согласитесь, очень солидно.

Гринев финишировал вторым — и ниже этой позиции мы не опускались. Любопытно, что оба спиниста оказались быстрее Морозова. А Евгений Рылов и вовсе показал второе общее время! 47,02. Быстрее в этот вечер проплыл только один человек — Зак Эпл. И ведь чемпион мира на 200 м на спине еще «встал» на последних метрах! Рылов бросился догонять американцев и первый «полтинник» отмолотил за 21,71! Ничего подобного сегодня больше никому не удалось.