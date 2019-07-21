Дмитрий Баландин пробился в финал чемпионата мира по плаванию

В полуфинале Баландин показал шестой результат среди всех участников, а своем заплыве стал четвертыми. Среди его соперников были олимпийский чемпион в этой дистанции Адам Пити из Великобритании и японец Ясухиро Косеки, у которого третье время в квалификации.

Результат Баландина — 59,03 секунды. Первым же бортика коснулся Пити, который установил новый мировой рекорд — 56,88.

При этом стометровка — не основной вид Баландина. Он специализируется на дистанции вдвое длиннее и именно на ней сенсационно завоевал «золото» Олимпиады-2016.

В финале ЧМ соперниками Баландина будут все те же Пити и Косеки, а также россияне Антон Чупков и Кирилл Пригода, китаец Ян Зибей, американец Эндрю Уилсон и британец Джеймс Уилби. Заплыв за «золото» состоится 22 июля и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.