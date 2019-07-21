Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Зенит
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
30
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Все события
Фоторепортажи
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
22:00 (мск), источник: Vesti.kz

Дмитрий Баландин пробился в финал чемпионата мира по плаванию

Олимпийский чемпион из Казахстана Дмитрий Баландин выступит в финале дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по плаванию в южнокорейском Кванджу, сообщает Olympic.kz.

Наверх

В полуфинале Баландин показал шестой результат среди всех участников, а своем заплыве стал четвертыми. Среди его соперников были олимпийский чемпион в этой дистанции Адам Пити из Великобритании и японец Ясухиро Косеки, у которого третье время в квалификации.

Результат Баландина — 59,03 секунды. Первым же бортика коснулся Пити, который установил новый мировой рекорд — 56,88.

При этом стометровка — не основной вид Баландина. Он специализируется на дистанции вдвое длиннее и именно на ней сенсационно завоевал «золото» Олимпиады-2016.

В финале ЧМ соперниками Баландина будут все те же Пити и Косеки, а также россияне Антон Чупков и Кирилл Пригода, китаец Ян Зибей, американец Эндрю Уилсон и британец Джеймс Уилби. Заплыв за «золото» состоится 22 июля и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

Ранее на ЧМ Баландин завоевал вторую лицензию для участия в ОИ-2020 в Токио.

Мэнни Пакьяо снова переписал историю бокса
«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность
«Ростов» просит главу РФС отстранить судью матча со «Спартаком»
Гол с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Кокорин и Мамаев рассказали Скабеевой о жизни в колонии
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
СМИ: «Локомотиву» предлагали подписать контракт с Буффоном
Украинский футболист умышленно промахнулся с пенальти (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь