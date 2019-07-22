Сборная Австралии оставляет за своими пловцами право высказывать отношение к Сунь Яну

Источник: AP 2019

В воскресенье, в первый день плавательного турнира на чемпионате мира, произошел скандал: австралиец Мак Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, отказался взойти на пьедестал и фотографироваться с одержавшим победу Сунь Яном, а также жать ему руку.

Читайте также FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

«Мне бы не хотелось комментировать эту ситуацию, поскольку наша команда сконцентрирована на выступлении на чемпионате мира, — заявила пресс-секретарь австралийской команды. — Если вам интересно, вы можете поговорить на эту тему с нашими спортсменами в микст-зоне».

В феврале трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать.

Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться пересмотра этого дела.

На Олимпийских играх 2016 года Хортон обошел Сунь Яна на дистанции 400 м вольным стилем.

Смотрите также: Юлия Ефимова — чемпионка и красавица