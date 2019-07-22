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14:48 (мск), источник: ТАСС

Британский пловец Пити победил на дистанции 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити завоевал золото на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

Пити преодолел дистанцию за 57,14 секунды. Серебро завоевал британец Джеймс Уилби (58,46), бронзу — китаец Янь Цзыбей (58,63). Россиянин Кирилл Пригода занял пятое место (59,09), Антон Чупков — восьмое (59,19).

В воскресенье в полуфинальном заплыве 24-летний Пити установил новый мировой рекорд (56,88).

Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4×100 м. В его активе пять золотых медалей чемпионатов мира и 12 — европейских первенств.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

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