Британский пловец Пити победил на дистанции 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта

Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4×100 м. В его активе пять золотых медалей чемпионатов мира и 12 — европейских первенств.