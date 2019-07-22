Канадка Макнил победила на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта

Россиянка Светлана Чимрова стала 11-й в полуфинальном заплыве и не смогла пробиться в финал соревнований.

Ранее Макнил стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Шёстрём является действующей олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом, также она четыре раза побеждала на чемпионате мира на этой дистанции (2009, 2013, 2015, 2017).