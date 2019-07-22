Пловец Костин завоевал серебро на 50 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта

Костин показал результат 22,70 секунды. Заплыв выиграл американец Калеб Дрессел (22,35), он установил рекорд чемпионатов мира. Бронзу завоевал бразилец Николас Сантос (22,79). Еще один россиянин Андрей Жилкин финишировал восьмым (23,11).
В последний раз россияне завоевывали награды на этой дистанции на чемпионатах мира в 2003 году, когда бронзовым призером стал Евгений Коротышкин.
27-летний Костин является двукратным чемпионом мира на короткой воде, победителем Универсиады в Кванджу (2015) и трехкратным чемпионом Всемирных военных игр.
Эта медаль стала второй для российских пловцов на турнире в Кванджу. Накануне россияне завоевали серебро в эстафете 4×100 м вольным стилем.
Чемпионат мира завершится 28 июля.