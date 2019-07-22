Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
15:20 (мск), источник: ТАСС

Пловец Костин завоевал серебро на 50 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российский пловец Олег Костин стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Костин показал результат 22,70 секунды. Заплыв выиграл американец Калеб Дрессел (22,35), он установил рекорд чемпионатов мира. Бронзу завоевал бразилец Николас Сантос (22,79). Еще один россиянин Андрей Жилкин финишировал восьмым (23,11).

В последний раз россияне завоевывали награды на этой дистанции на чемпионатах мира в 2003 году, когда бронзовым призером стал Евгений Коротышкин.

27-летний Костин является двукратным чемпионом мира на короткой воде, победителем Универсиады в Кванджу (2015) и трехкратным чемпионом Всемирных военных игр.

Эта медаль стала второй для российских пловцов на турнире в Кванджу. Накануне россияне завоевали серебро в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Влашич отрабатывает трансфер, грузины тащат «Рубин»
«Краснодар» узнал соперника в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге Европы
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и 90 млн за Неймара
Футболист «Спартака» перешел в катарский клуб
Тульский «Арсенал» может встретиться с израильским клубом в ЛЕ
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь