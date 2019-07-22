Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
15:41 (мск), источник: ТАСС

Ефимова с лучшим временем вышла в финал на 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Юлия Ефимова с лучшим временем вышла в финал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В полуфинале 27-летняя россиянка показала результат 1 минута 5,56 секунды. Второе время показала американка Лили Кинг (1.05,66), третье — японка Реона Аоки (1.06,30). Еще одна россиянка Анна Белоусова стала 13-й и не смогла пробиться в финал. Финальный заплыв состоится во вторник.

Ефимова является двукратным серебряным олимпийским призером Игр в Рио-де-Жанейро (2016) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне (2012). Также она пять раз побеждала на чемпионатах мира. Она является семикратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой Европы на короткой воде и четырехкратной победительницей Универсиады в Казани в 2013 году.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Влашич отрабатывает трансфер, грузины тащат «Рубин»
«Краснодар» узнал соперника в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге Европы
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и 90 млн за Неймара
Футболист «Спартака» перешел в катарский клуб
Тульский «Арсенал» может встретиться с израильским клубом в ЛЕ
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь