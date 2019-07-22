FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

Источник: AP 2019

Хортон в воскресенье проиграл китайскому пловцу Сунь Яну на дистанции 400 м вольным стилем в борьбе за золото. Во время награждения и фотосессии Хортон отказался поприветствовать победителя и подняться с ним на высшую ступень пьедестала для фотографии с медалями. Руководство FINA в понедельник обсудило сложившуюся ситуацию.

«Решили отправить письмо с предупреждением команде Австралии и Маку Хортону. FINA уважает свободу слова, но она должна быть в правильном контексте. Как принято во всех спортивных организация, наши спортсмены и их окружение знают о своих обязанностях соблюдать правила FINA и не использовать события FINA для личных заявлений», — сообщает пресс-служба федерации.

В заявлении отмечается, что вопрос, по которому протестует Хортон, рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), и FINA, чтобы не нанести вреда этому процессу, пока не будет комментировать случившееся.