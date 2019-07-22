Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

КВАНДЖУ (Южная Корея), 22 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону и его команде из-за поведения спортсмена во время награждения по итогам дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Наверх
Источник: AP 2019

Хортон в воскресенье проиграл китайскому пловцу Сунь Яну на дистанции 400 м вольным стилем в борьбе за золото. Во время награждения и фотосессии Хортон отказался поприветствовать победителя и подняться с ним на высшую ступень пьедестала для фотографии с медалями. Руководство FINA в понедельник обсудило сложившуюся ситуацию.

«Решили отправить письмо с предупреждением команде Австралии и Маку Хортону. FINA уважает свободу слова, но она должна быть в правильном контексте. Как принято во всех спортивных организация, наши спортсмены и их окружение знают о своих обязанностях соблюдать правила FINA и не использовать события FINA для личных заявлений», — сообщает пресс-служба федерации.

В заявлении отмечается, что вопрос, по которому протестует Хортон, рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), и FINA, чтобы не нанести вреда этому процессу, пока не будет комментировать случившееся.

Сунь Ян ранее был отстранен за употребление запрещенных препаратов. На Олимпийских играх-2016 Хортон назвал его «допингистом» на пресс-конференции. На нынешний чемпионат мира Сунь Ян был допущен, несмотря на то что ждет разбирательства в Спортивном арбитражном суде — спортсмена обвиняют в том, что он якобы препятствовал допинг-контролю. По ряду свидетельств, в том инциденте его допинг-проба была разбита молотком.

 Канадский хоккеист рассказал, что его неприятно удивило в России
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Влашич отрабатывает трансфер, грузины тащат «Рубин»
«Краснодар» узнал соперника в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге Европы
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и 90 млн за Неймара
Футболист «Спартака» перешел в катарский клуб
Тульский «Арсенал» может встретиться с израильским клубом в ЛЕ
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь