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15:26 (мск), источник: ТАСС

Итальянка Квадарелла выиграла заплыв на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Симона Квадарелла выиграла заплыв на дистанцию 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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20-летняя итальянка показала результат 15 минут 40,89 секунды. Второе место заняла немка Сара Кёлер (15.48,83), третье — китаянка Ван Цзяньцзяхэ (15.51,00).

В финал с лучшим временем пробилась пятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки, но она не смогла принять участие в заплыве из-за проблем со здоровьем.

В понедельник россиянка Анастасия Кирпичникова стала 15-й в квалификационном заплыве и не сумела пробиться в финал в данном виде программы.

Квадарелла становилась бронзовым призером чемпионата мира 2017 года на этой дистанции, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в 2018 году (800 м вольным стилем), трижды становилась чемпионкой Европы в 2018 году (400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем), дважды — победительницей Универсиады-2017 (800 м и 1500 м вольным стилем).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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