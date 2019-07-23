Пловец Малютин не особо верит в честность Сунь Яна, но поздравит его с победой на ЧМ

Источник: AP 2019

В прошлом году трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться пересмотра этого дела.

«Верю ли я в его честность? Не особо, его уже ловили на допинге до этого. Посмотрим, что будет», — сказал Малютин.

В воскресенье, в первый день плавательного турнира на чемпионате мира, произошел скандал: австралиец Мак Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, отказался взойти на пьедестал и фотографироваться с одержавшим победу Сунь Яном, а также жать ему руку.

«Буду ли я его поздравлять на церемонии награждения? У всех нормальные, спортивные отношения, все друг другу руки жмут. Демарша не будет, не буду делать так, как этот парень [австралиец]», — сказал российский пловец.