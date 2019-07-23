Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тре Пенне
Судува
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сутьеска
АПОЭЛ
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСВ
Базель
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС
Копенгаген
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Санта-Колома
Астана
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
12
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
20
Все события
Фоторепортажи
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
15:32 (мск), источник: ТАСС

Пловец Малютин не особо верит в честность Сунь Яна, но поздравит его с победой на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин не особо верит в честность китайца Сунь Яна, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, однако поздравит его с победой на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Об этом бронзовый призер соревнований рассказал журналистам.

Наверх
Источник: AP 2019

В прошлом году трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться пересмотра этого дела.

«Верю ли я в его честность? Не особо, его уже ловили на допинге до этого. Посмотрим, что будет», — сказал Малютин.

В воскресенье, в первый день плавательного турнира на чемпионате мира, произошел скандал: австралиец Мак Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, отказался взойти на пьедестал и фотографироваться с одержавшим победу Сунь Яном, а также жать ему руку.

«Буду ли я его поздравлять на церемонии награждения? У всех нормальные, спортивные отношения, все друг другу руки жмут. Демарша не будет, не буду делать так, как этот парень [австралиец]», — сказал российский пловец.

В 2014 года Сунь Ян был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.

 "Когда американец все это увидел, то сказал, что у нас многому можно научиться"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Можно ли было спасти Максима Дадашева?
«Зенит» объявил о переходе голкипера из норвежского клуба
Депутат Госдумы лишен золота ОИ из-за положительной допинг-пробы
Панарин не уверен, что приедет в сборную России на следующий ЧМ
Самый популярный юниор мира перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»
Уткин высказался по поводу смерти российского боксера в США
СМИ: «Краснодар» предложит более 10 млн за игрока «Сент-Этьенна»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь