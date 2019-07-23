Пловец Рылов выиграл серебро на 100 м на спине на ЧМ по водным видам спорта

Источник: РИА "Новости"

22-летний пловец показал результат 52,67 секунды. Победителем заплыва стал китаец Сюй Цзяюй (52,43), третье место занял австралиец Митчелл Ларкин (52,77). Российский пловец Климент Колесников не сумел пробиться в финал, показав в полуфинальном заплыве девятый результат.

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Рылов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (200 м спина), чемпионом мира 2017 года (200 м спина), трехкратным чемпионом мира на короткой воде и двукратным чемпионом Европы. В воскресенье он стал серебряным призером в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира.

Ранее во вторник российский пловец Мартин Малютин стал бронзовым призером на дистанции 200 м вольным стилем. В понедельник российский пловец Олег Костин стал серебряным призером на дистанции 50 м баттерфляем.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−7−2), на третьем — команда Австралии (4−2−4).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

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