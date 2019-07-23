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16:48 (мск), источник: ТАСС

Рылов заявил, что сам отдал победу китайскому пловцу на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Рылов признался, что сам отдал победу китайскому пловцу Сюй Цзяюю в финале на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Такое мнение спортсмен высказал журналистам во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний пловец показал результат 52,67 секунды. Победителем заплыва стал китаец Сюй Цзяюй (52,43), третье место занял австралиец Митчелл Ларкин (52,77).

«Думал, что победа будет за мной, потому что по ходу второй половины дистанции я бы его “убил”. Просто надо было стартовать в более спокойном для себя темпе, — отметил Рылов. — Получается, что я отдал человеку золото. Тем более, что время все показали слабее, чем в полуфинале».

Рылов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (200 м на спине), чемпионом мира 2017 года (200 м на спине), трехкратным чемпионом мира на короткой воде и двукратным чемпионом Европы. В воскресенье он стал серебряным призером в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира.

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