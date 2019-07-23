Рылов заявил, что сам отдал победу китайскому пловцу на чемпионате мира

«Думал, что победа будет за мной, потому что по ходу второй половины дистанции я бы его “убил”. Просто надо было стартовать в более спокойном для себя темпе, — отметил Рылов. — Получается, что я отдал человеку золото. Тем более, что время все показали слабее, чем в полуфинале».