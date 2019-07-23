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18:39 (мск), источник: ТАСС

Ефимова заявила, что постарается взять реванш у Кинг на Олимпиаде, если «доживет» до нее

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова на Олимпиаде в Токио постарается взять реванш у американки Лилли Кинг за поражение на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований, которые прошли во вторник.

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27-летняя россиянка уступила Кинг на последних метрах дистанции. После финиша спортсменки, у которых были разногласия во время Олимпийских игр 2016 года, пожали друг другу руки.

«Все прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула — подвели последние 15 метров, — сказала Ефимова. — Считаю, что получилось неплохо, но еще есть над чем работать. Есть еще год до Олимпиады, до которой, я надеюсь, доживу».

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«За неделю до стара чемпионата мне неплохо плавалось. Не могу сказать, что сейчас мне плылось хорошо, но и не плохо. Я настроилась на то, чтобы просто поработать и получить удовольствие. Проигрывать, естественно, никто не хочет, все хотят занять первое место. Будем работать и идти к этому», — добавила она.

На чемпионате мира Ефимова еще планирует выступить на дистанциях 50 м, 200 м и в эстафете.

Ефимова является двукратным серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года (100 м и 200 м брассом) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне 2012 года (200 м брассом). Также она пять раз побеждала на чемпионатах мира, семь раз становилась серебряным и три раза бронзовым призером. Кинг — двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная победительница чемпионатов мира.

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