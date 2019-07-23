Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Британец Данкан Скотт последовал примеру австралийца Мака Хортона и отказался подняться на пьедестал к Сунь Яну на награждении призеров на дистанции 200 метров кролем, а также пожать ему руку. Во вторник Сунь Ян на этой дистанции завоевал золото, Данкан — бронзу.
Сунь Ян, уходя с награждения, прокричал британцу: «Ты — лузер, я — победитель». Это попало в объективы телекамер.
Между Сунь Яном и Хортоном с 2016 года существует конфликт. Австралиец бойкотирует китайца, который ранее был отстранен за употребление запрещенных веществ. На чемпионате мира в Кванджу он отказался подняться на подиум к Сунь Яну как победителю дистанции 400 м вольным стилем, за что позднее получил предупреждение от Международной федерации плавания (FINA).
Вторую волну конфликта спровоцировал инцидент, по которому идет разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS): Сунь Ян пытался избежать допинг-контроля — во время визита допинг-офицеров, по ряду свидетельств, молотком была разбита уже взятая у спортсмена допинг-проба.