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15:04 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Пальтриньери стал чемпионом мира в плавании на 800 м вольным стилем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Итальянский спортсмен Грегорио Пальтриньери одержал победу на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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Источник: AP 2019

Он показал результат 7 минут 39,27 секунд, установив новый европейский рекорд. Второе место занял норвежец Хенрик Кристиансен (7.41,28), третьим финишировал француз Давид Обри (7.42,08). Трехкратный олимпийский чемпион китаец Сунь Ян показал шестое время, его выступление на чемпионате мира в личных дисциплинах на этом окончено. Россиянин Илья Дружинин не сумел квалифицироваться в финал, заняв 18-е место.

В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии на Игры-2020, спортсмены должны были преодолеть дистанцию за 7 минут 54,31 секунды. Все финалисты чемпионата мира выполнили норматив.

24-летний Пальтриньери является олимпийским чемпионом в плавании на 1500 м вольным стилем, двукратным чемпионом мира, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−2), на третьем — команда Австралии (4−2−4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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