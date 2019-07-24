Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
15:07 (мск), источник: ТАСС

Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира в плавании на 200 м вольным стилем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Федерика Пеллегрини одержала победу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Наверх
Источник: AP 2019

Она финишировала с результатом 1 минута 54,22 секунды. Серебряную медаль завоевала австралийская спортсменка Ариарне Титмус (1.54,66), бронзовую — шведка Сара Шёстрем (1.54,78). Россиянка Валерия Саламатина заняла 10-е место и не смогла пробиться в финал.

30-летняя Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−2), на третьем — команда Австралии (4−3−4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей лени
Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног
Месси дисквалифицирован
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Панарин: В детстве за гол давали рубль, копил их среди спичек
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь