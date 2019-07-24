Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира в плавании на 200 м вольным стилем

Источник: AP 2019

Она финишировала с результатом 1 минута 54,22 секунды. Серебряную медаль завоевала австралийская спортсменка Ариарне Титмус (1.54,66), бронзовую — шведка Сара Шёстрем (1.54,78). Россиянка Валерия Саламатина заняла 10-е место и не смогла пробиться в финал.

30-летняя Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−2), на третьем — команда Австралии (4−3−4).