Пловец Сунь Ян не стал говорить про допинг, но пошутил про барбекю-пати за призовые ЧМ

Источник: AP 2019

Шестое место Сунь Ян, чье допинговое дело может быть пересмотрено по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), занял на дистанции 800 м вольным стилем. До этого в Кванджу он завоевал две золотые медали: на дистанциях 200 и 400 м, и каждый раз во время церемонии вручения наград он столкнулся с бойкотом со стороны соперников. Сначала поздравлять его отказался австралиец Мак Хортон, после — британец Данкан Скотт.

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«Сегодня был самый спокойный день для меня, особенно после столь сложного соревновательного графика. Перед заплывом я спросил у партнера по команде, сколько призовых получу, если займу последнее, восьмое место, он ответил, что в районе тысячи долларов. Я подумал, что на эти деньги можно устроить барбекю-вечеринку», — сказал Сунь Ян.

Китайский пловец признался, что шестое место на этой дистанции стало дня него ожидаемым результатом. «Каждый раз, выходя на старт, я стараюсь сделать все возможное для победы, но сейчас я понимал, что многие соперники гораздо моложе меня, да и физически на этом турнире непросто. Так что это была как тренировка: на последней “стометровке” я показал лучшее время, но наиболее сложная часть заплыва — с 300 до 700 метров, ее я постараюсь улучшить», — сказал он.

В прошлом году трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако WADA намерено добиться пересмотра этого дела.