Российские пловцы выступали на пределе возможностей в смешанной эстафете на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Выиграли эстафету австралийцы, вторыми стали американцы, третьими — британцы.

«Мы все прыгнули выше головы, потому что проплыли на пределе своих возможностей. Кто-то был после своей личной дистанции с маленьким отдыхом. Я очень рад, что мы сумели навязать борьбу, а не отстали. Но это только начало», — сказал Пригода, который за полчаса до участия в эстафете занял четвертое место в личной дистанции 50 м брассом.

«Что я чувствую после двух четвертых мест? Матом можно ругаться? — заметил он. — Но идеальное плавание — это когда между заплывами есть 30−40 минут, поэтому я хорошо себя чувствовал. У Светы перерыв был значительно меньше».

У Чимровой было меньше получаса на то, чтобы восстановиться после дистанции 200 м баттерфляем. В итоге она показала время хуже, чем на чемпионате России. «Человек не докупался, нужно было хотя бы дать время на восстановление. Если честно, когда я узнал, что Света сначала плывет 200 м, а потом 100 м, немножко удивился, но она показала время относительно себя хорошее», — сказал Рылов.