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17:03 (мск), источник: ТАСС

Пловец Пригода пошутил, что в смешанной эстафете отомстил Кинг за ее победу над Ефимовой

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода пошутил, что в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира в Кванджу он отомстил американке Лилли Кинг за то, что во вторник она обыграла Юлию Ефимову на дистанции 100 м брассом. Об этом он рассказал журналистам после окончания заплыва, который прошел в среду.

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Источник: РИА "Новости"

Российские пловцы Евгений Рылов, Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева в смешанной комбинированной эстафете заняли четвертое место. Выиграли эстафету австралийцы, вторыми стали американцы, третьими — британцы. Брассом у команды США плыла Кинг, у России — Пригода, который значительно превзошел результат олимпийской чемпионки.

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«Отомстил ли я сегодня Кинг за Ефимову? Конечно. На самом деле, ее было незаметно. Надеюсь, Юля возьмет пример и будет так же плавать», — сказал двукратный призер прошлого чемпионата мира Пригода.

«А Юля умеет учиться, хорошо учиться», — заметил чемпион мира Рылов.

Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м будет впервые представлена в олимпийской программе на Играх в Токио.

«Эстафета интересна тем, что привлекает внимание большого числа людей, победа команды всегда вызывает больший интерес у общественности. Это видно и на примере других видов спорта. К примеру, когда на Олимпиаде команда по фехтованию выиграла турнир, интерес к этому виду спорта сразу возрос», — заметил Пригода.

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