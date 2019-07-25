Протест Кинг отклонен, Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки

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Таким образом, россиянка Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом выступит без основной конкурентки, которой принадлежит лучшее время в сезоне.

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«Дисквалификация осталась в силе», — сообщили в пресс-службе FINA.

Результат Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для таких стилей плавания как брасс и баттерфляй.

22-летняя американка во вторник в Кванджу опередила пятикратную чемпионку мира Ефимову на дистанции 100 м брассом. На турнир спортсменки еще будут бороться за медали на дистанции 50 м, финал на которой состоится в воскресенье, 28 июня.