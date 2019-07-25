Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Пюник
Яблонец
00
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
18:00
Габала
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Шериф
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Левски
Футбол. Еврокубки
19:30
Утрехт
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:45
Чихура
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:55
Гонвед
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:00
Лехия
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал Т
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Млада-Болеслав
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Эсбьерг
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:15
Люцерн
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:45
Страсбур
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
КуПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Аполлон
Все события
Фоторепортажи
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
15Черенков. Навсегда
14:27 (мск), источник: ТАСС

Протест Кинг отклонен, Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест двукратной олимпийской чемпионки американки Лилли Кинг на дисквалификацию за нарушение правил в предварительном заплыве на чемпионате мира в Кванджу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FINA.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Таким образом, россиянка Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом выступит без основной конкурентки, которой принадлежит лучшее время в сезоне.

Читайте также
Основная соперница Ефимовой на дистанции 200 м брассом Кинг дисквалифицирована на ЧМ

«Дисквалификация осталась в силе», — сообщили в пресс-службе FINA.

Результат Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для таких стилей плавания как брасс и баттерфляй.

22-летняя американка во вторник в Кванджу опередила пятикратную чемпионку мира Ефимову на дистанции 100 м брассом. На турнир спортсменки еще будут бороться за медали на дистанции 50 м, финал на которой состоится в воскресенье, 28 июня.

Финал женской 200-метровки пройдет в пятницу, Ефимова уже вышла в полуфинал соревнований.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Шестая смерть: за что сражался Максим Дадашев
СМИ: Футболистом «Ювентуса» интересуются в «Зените»
Капитан соперника «Краснодара» в ЛЧ поссорился с тренером
«Тоттенхэма» готов купить игрока «Ювентуса» за €90 млн
Круче Бузовой: Хабиб возглавил рейтинг российских звезд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь