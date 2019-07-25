Россиянин Гринев завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

Победу одержал американец Калеб Дрессел (46,96). Серебро выиграл австралиец Кайл Чалмерс (47,08). Россиянин Владимир Морозов не сумел пробиться в полуфинальные заплывы.
Эта награда стала второй для россиянина на этом чемпионате мира. Ранее 23-летний Гринев стал серебряным призером в составе мужской сборной в эстафете 4×100 м вольным стилем. Он также является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде, чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером европейских первенств.
Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года. Тогда золотую награду завоевал Александр Попов.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−3), на третьем — команда Австралии (5−4−4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.