Россиянин Гринев завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Победу одержал американец Калеб Дрессел (46,96). Серебро выиграл австралиец Кайл Чалмерс (47,08). Россиянин Владимир Морозов не сумел пробиться в полуфинальные заплывы.

Эта награда стала второй для россиянина на этом чемпионате мира. Ранее 23-летний Гринев стал серебряным призером в составе мужской сборной в эстафете 4×100 м вольным стилем. Он также является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде, чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером европейских первенств.

Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года. Тогда золотую награду завоевал Александр Попов.