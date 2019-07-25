Россиянка Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира

Россиянка Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Светлана Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Она финишировала со временем 2 минуты 8,70 секунды.