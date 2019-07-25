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15:06 (мск), источник: ТАСС

Бывший рекордсмен мира считает, что Кинг надо было дисквалифицировать еще на ОИ-2016

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американка Лилли Кинг заслуживала дисквалификации за нарушение правил прохождения поворотов при плавании брассом еще на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поэтому ее отстранение от соревнований на дистанции 200 м на чемпионате мира в Кванджу можно считать логичным решением. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр 1998 и 1992 годов, бывший рекордсмен мира на дистанции 100 метров в 25-метровом бассейне Дмитрий Волков.

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Источник: РИА "Новости"

Результат Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для плавания брассом и баттерфляем. Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию двукратной олимпийской чемпионки, так что россиянка Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом выступит без основной конкурентки, которой принадлежит лучшее время в сезоне.

«Если вы включите заплыв Лилли Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то увидите, что там она тоже сделала подобный поворот. Техника прохождения поворота с касанием бортика одной рукой — это ее фишка, и она вполне заслуживала наказания еще три года назад. Судьба догнала ее здесь», — сказал Волков.

«Все зависит от лояльности судьи. Это некий ситуационный момент, на решение влияет как политика, так и другие моменты, которые смешиваются со спортом», — добавил он.

Эксперт отметил, что за последние 30 лет были устранены практически все технические нюансы плавания брассом, которые вызывали спорные моменты, в том числе было разрешено касаться бортика не полной ладонью, а только кончиками пальцев.

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