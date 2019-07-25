Бывший рекордсмен мира считает, что Кинг надо было дисквалифицировать еще на ОИ-2016

Источник: РИА "Новости"

Результат Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для плавания брассом и баттерфляем. Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию двукратной олимпийской чемпионки, так что россиянка Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом выступит без основной конкурентки, которой принадлежит лучшее время в сезоне.

«Если вы включите заплыв Лилли Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то увидите, что там она тоже сделала подобный поворот. Техника прохождения поворота с касанием бортика одной рукой — это ее фишка, и она вполне заслуживала наказания еще три года назад. Судьба догнала ее здесь», — сказал Волков.

«Все зависит от лояльности судьи. Это некий ситуационный момент, на решение влияет как политика, так и другие моменты, которые смешиваются со спортом», — добавил он.